Александр Лукашенко: «Я хочу, чтобы старики это поняли, они всегда меня слышали, молодцы. Надо провакцинироваться»
Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно.
Кстати, мы единственная страна в мире, которая не побоялась провести парад Победы в юбилейный год. COVID. У нас выработана своя модель борьбы с вирусом. Пока в мире идет борьба вакцин за рынки сбыта, у нас в стране активно идет вакцинация. Но не все готовы.
Победить предрассудки своей бабушке помогла наша коллега Наталья Стельмах.
Наталья Стельмах, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Пандемия. Разные картины в разных странах, сложнее всего сейчас ситуация в Индии. Мы за этим наблюдаем.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Не сложнее – катастрофа. На улице люди умирают прямо, и сжигают.
Наталья Стельмах:
У нас уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким, но люди, кажется, уже так достаточно к этому спокойно относятся, во всяком случае паники, которая была на первых порах, нет. Плюс ко всему у нас есть вакцина. Сейчас достаточно активно, как мне кажется, люди вакцинируются. Я сама привилась. У меня вопроса, прививаться или нет, несмотря на то что я переболела, передо мной такого вопроса не было, но бабушку мне пришлось уговаривать.
Александр Лукашенко:
Уговорила?
Наталья Стельмах:
Да, уговорила. Я не прошу вас на собственном примере, может быть как-то людей на эту сторону перетягивать, может быть мы могли бы как-то призвать?
Александр Лукашенко:
Наташа, хороший пример, об этом надо говорить. Я хочу, чтобы старики это поняли, они всегда меня слышали, молодцы. Надо провакцинироваться. И правильно ты сделала, что бабушку свою затащила. Секунда – получила.
Я просто прошу: надо это сделать, надо. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, если кто-то опасается, чем то, что она заболеет. Заболеет – это не факт, что человек обязательно умрет, это не факт, но опасность в сто раз меньше.
Бывает: один из сотни или из тысячи человек погибает, но мы таких вот случаев по «Спутнику V» не знаем. Поэтому для безопасности старикам нужно посетить поликлинику или вызвать врача, провакцинируем, посидите дома две-три недели, второй укол сделаем, и вы будете в безопасности. По крайней мере вы успокоите свою голову, вы не будете переживать и шарахаться от людей: «А вдруг он тебе заразу принесет?»
Поэтому стариков, я бы сказал, только стариков надо прежде всего сегодня привить. Но работников массовых профессий, в магазинах, в больницах, учителей – всех, кто хотел, кто не переболел – мы эту предоставили вакцину и обеспечили прививки.