Александр Лукашенко: «Я хочу, чтобы старики это поняли, они всегда меня слышали, молодцы. Надо провакцинироваться»

Новости Беларуси. После церемонии 7 мая журналисты в буквальном смысле перехватили Президента. Они хоть и работают с ним постоянно, не всегда есть возможность вот так открыто поговорить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня воспользовались случаем задать несколько вопросов. Темы накопились, обсудить действительно было что. И Президент не отказал в общении, причем на все вопросы отвечал откровенно и подробно. Кстати, мы единственная страна в мире, которая не побоялась провести парад Победы в юбилейный год. COVID. У нас выработана своя модель борьбы с вирусом. Пока в мире идет борьба вакцин за рынки сбыта, у нас в стране активно идет вакцинация. Но не все готовы. Победить предрассудки своей бабушке помогла наша коллега Наталья Стельмах.

Наталья Стельмах, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Пандемия. Разные картины в разных странах, сложнее всего сейчас ситуация в Индии. Мы за этим наблюдаем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Не сложнее – катастрофа. На улице люди умирают прямо, и сжигают. Наталья Стельмах:

У нас уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким, но люди, кажется, уже так достаточно к этому спокойно относятся, во всяком случае паники, которая была на первых порах, нет. Плюс ко всему у нас есть вакцина. Сейчас достаточно активно, как мне кажется, люди вакцинируются. Я сама привилась. У меня вопроса, прививаться или нет, несмотря на то что я переболела, передо мной такого вопроса не было, но бабушку мне пришлось уговаривать. Александр Лукашенко:

Уговорила? Наталья Стельмах:

Да, уговорила. Я не прошу вас на собственном примере, может быть как-то людей на эту сторону перетягивать, может быть мы могли бы как-то призвать?