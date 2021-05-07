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Порядка 172 мероприятий. Как в Минске и Минском районе отметят 9 Мая?

07 мая 2021 19:15
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Новости Беларуси. Минск встречает День Победы. Улицы города уже пестрят яркими флагами и растяжками, главные площади и проспекты также в парадном убранстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Программа празднований яркая и насыщенная.

Порядка 172 мероприятий. Как в Минске и Минском районе отметят 9 Мая?-1

Утром 9 Мая на площади Победы по традиции возложат венки. А на площади Государственного флага вечером пройдет мероприятие ко Дню государственного герба и флага. На площадке за зданием музея Великой Отечественной войны организуют интерактивную программу, а сам музей будет открыт для посещения. Вечером на площади Победы состоится праздничный концерт. А на районных площадках пройдет республиканская акция «Вальс Победы». Также в разных уголках столицы запланированы выставки, флешмобы и интерактивная программа.

Порядка 172 мероприятий. Как в Минске и Минском районе отметят 9 Мая?-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
План праздничных мероприятий посвящен Дню Победы, и он насчитывает порядка 172 мероприятий, которые пройдут в городе и районах Минска. Городские мероприятия у нас будут проходить в двух точках. Около Дворца спорта состоится творческая концертная программа, посвященная Дню Победы, и праздничная торговля белорусскими товарами. Также там будут конкурсы и развлекательная программа для посетителей. И второе мероприятие, которое будет проходить 9 Мая в парке Победы, такой мы сделали ход, – с 11:00 до 17:00 будет оркестровая программа. Будут выступать оркестры и ГУВД, и МВД.

Порядка 172 мероприятий. Как в Минске и Минском районе отметят 9 Мая?-7

По традиции праздничные мероприятия завершатся салютом. Фейерверк запустят из пяти точек столицы в 23:00. Он продлится 5 минут.

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# Великая Отечественная война # общество # Виталий Брель # Фотофакт

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