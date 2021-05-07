Порядка 172 мероприятий. Как в Минске и Минском районе отметят 9 Мая?

Новости Беларуси. Минск встречает День Победы. Улицы города уже пестрят яркими флагами и растяжками, главные площади и проспекты также в парадном убранстве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Программа празднований яркая и насыщенная.

Утром 9 Мая на площади Победы по традиции возложат венки. А на площади Государственного флага вечером пройдет мероприятие ко Дню государственного герба и флага. На площадке за зданием музея Великой Отечественной войны организуют интерактивную программу, а сам музей будет открыт для посещения. Вечером на площади Победы состоится праздничный концерт. А на районных площадках пройдет республиканская акция «Вальс Победы». Также в разных уголках столицы запланированы выставки, флешмобы и интерактивная программа.