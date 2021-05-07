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Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве

07 мая 2021 19:18
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Новости Беларуси. Легендарные песни военных лет звучали 7 мая в Бобруйске. Большой концерт – часть масштабной акции «Я, мы, помним», которую проводит по всей стране Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до начала мероприятия в атмосферу праздника гостей погружала живая музыка, а для особо красочных селфи были организованы специальные фотозоны. Главными гостями вечера стали ветераны.

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве-1

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин: 
Они живут своей Победой. Они живут историей того, что было, и нам рассказывают в первых лицах. Для меня это гордость, что наши коллективы, наши сотрудники всех заводов объединились в едином порыве.

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве-4

Борис Музалевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Я пришел с очень хорошим настроением, настроение мое хорошее, потому что страна наша прекрасная и все в ней нормально.

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве-7

В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы 16 промышленных предприятий. Дорогие сердцу песни военной эпохи ветераны и зрители спели вместе с артистами.

Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве-10

Кстати, 9 мая телеканал СТВ представит свою праздничную программу. К эфиру готовится концерт «Рожденные войной», подготовленный большой командой профессионалов.  На сцену выйдут популярные артисты. В их исполнении прозвучат всем известные композиции в сопровождении Президентского оркестра.

Итак, не пропустите большой праздничный концерт СТВ «Рожденные войной». Начало 9 мая в 18:20.

# Великая Отечественная война # общество # Надежда Лазаревич # Борис Музалевский # Фотофакт

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