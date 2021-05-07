Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве
Новости Беларуси. Легендарные песни военных лет звучали 7 мая в Бобруйске. Большой концерт – часть масштабной акции «Я, мы, помним», которую проводит по всей стране Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще до начала мероприятия в атмосферу праздника гостей погружала живая музыка, а для особо красочных селфи были организованы специальные фотозоны. Главными гостями вечера стали ветераны.
Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин:
Они живут своей Победой. Они живут историей того, что было, и нам рассказывают в первых лицах. Для меня это гордость, что наши коллективы, наши сотрудники всех заводов объединились в едином порыве.
Борис Музалевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Я пришел с очень хорошим настроением, настроение мое хорошее, потому что страна наша прекрасная и все в ней нормально.
В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы 16 промышленных предприятий. Дорогие сердцу песни военной эпохи ветераны и зрители спели вместе с артистами.
Война глазами детей. Семь проникновенных историй в эфире СТВ
Кстати, 9 мая телеканал СТВ представит свою праздничную программу. К эфиру готовится концерт «Рожденные войной», подготовленный большой командой профессионалов. На сцену выйдут популярные артисты. В их исполнении прозвучат всем известные композиции в сопровождении Президентского оркестра.
Итак, не пропустите большой праздничный концерт СТВ «Рожденные войной». Начало 9 мая в 18:20.