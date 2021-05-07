Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве

Новости Беларуси. Легендарные песни военных лет звучали 7 мая в Бобруйске. Большой концерт – часть масштабной акции «Я, мы, помним», которую проводит по всей стране Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до начала мероприятия в атмосферу праздника гостей погружала живая музыка, а для особо красочных селфи были организованы специальные фотозоны. Главными гостями вечера стали ветераны.