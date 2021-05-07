«26-й год стою у руля этого предприятия». Во Дворце Независимости наградили лучших работников Беларуси

Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция. Символично, что церемония прошла накануне праздника, Дня Победы. Кого 7 мая пригласили во Дворец Независимости на торжественную церемонию? Подробности в материале Виктории Ходосок. Настолько искренние эмоции. Во Дворце Независимости из сегодняшних гостей кто-то впервые, кому-то уже довелось здесь побывать. Но до начала церемонии однозначно все под впечатлением. «Культурный променад» по архитектурном комплексу обычно для лучших из лучших. А здесь и аргументы не нужны. Среди них мало публичных людей. Если очень в общем, то скромные и трудолюбивые.

Виктория Ходосок, корреспондент:

В президентском указе о награждении много имен. И пусть это люди самых разных профессий, но объединяет их одно – преданность своему делу не один год. Во Дворце Независимости 7 мая работники промышленности, спортсмены, творческие люди, люди науки. В списке фамилии тех, кем искренне гордится вся страна.

«Заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь» Бортніку Анатолю Міхайлавічу, дырэктару транспартнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі кааптранс».

«Заслуженный работник транспорта» – признание не первое, но важное за много лет работы. Анатолий Бортник говорит прямо: награда – не только его заслуга, это успех всего коллектива.

Анатолий Бортник, директор предприятия «Брестский кооптранс»:

Очень восхищен, очень удовлетворен такой наградой, что оценили мой труд. Я 36 лет отдал предприятию и 26-й год стою у руля этого предприятия. Поэтому сохранили, работаем, опять же, повторюсь, на благо нашего народа, на благо нашей Республики Беларусь.

То, что вкалывать и любить надо свое родное без всяких аргументов знает Александр Шишко. Без малого 40 лет в сельском хозяйстве. Про таких говорят – опытный труженик. То, что выбрал именно такую нелегкую профессию, не сожалеет. И эта награда – еще раз подтверждение правильного выбора. А вот ошибочный путь некоторых из нас, к большому сожалению, вызывает обиду.

Александр Шишко, председатель СПК «Озеры Гродненского района»:

Мы сегодня собрались в канун величайшего праздника в истории человечества – Дня Великой Победы. Для каждой белорусской семьи еще жива боль утрат в эту войну. И тем обиднее сегодня слышать то, что некоторые пытаются переписать историю, внести хаос и раздор среди людей, наконец, посягают на независимость нашего государства. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо вам за патриотизм и мужество, которые вы проявляете в это сложное время, отстаивая независимость нашей страны. Что касается нас, аграриев, я точно могу заверить, что та задача, которая перед нами стоит – обеспечение продовольственной безопасности – будьте уверены, будет выполнено.