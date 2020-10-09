Александр Лукашенко: я хочу, чтобы это все усвоили – не будет у нас другой страны. Не будет, даже не переживайте за это

Новости Беларуси. Процесс подсчета голосов сделали триггером цветной революции в Беларуси. Но анализ ситуации показал – это не причина, это лишь повод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Через своих адвокатов сидельцы обратились ко мне. Дословно: «Мы уберем людей с улиц, но Президент пусть согласится на пересчет голосов по выборам». Это было где-то ближе к обеду. Я говорю: «Хорошо, не вопрос». Хотя те, кто мне доложили, были категорически против этого пересчета: почему мы должны идти на поводу у них? Я говорю: «Нет. Давайте пересчитаем. Передайте, что давайте пересчитаем». К вечеру они уже заявили: «Это не актуально». То есть из-за границы дали команду через адвокатов, это неактуально. А что хотят? Новые выборы и немедленно. Понятно, новые выборы – это продолжение хаоса со всеми вытекающими последствиями.

Причины дестабилизации разобрали, они лежат в геополитической плоскости. Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти Евгений Пустовой, корреспондент:

Белорусские протесты проходят по-белорусски – только по выходным и по расписанию. Но расслабляться не стоит: Беларусь – нация интеллигентов, но на улицах громче всех кричат радикалы.