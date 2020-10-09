Александр Лукашенко: я хочу, чтобы это все усвоили – не будет у нас другой страны. Не будет, даже не переживайте за это

Новости Беларуси. Процесс подсчета голосов сделали триггером цветной революции в Беларуси. Но анализ ситуации показал – это не причина, это лишь повод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Процесс подсчета голосов сделали триггером цветной революции в Беларуси. Но анализ ситуации показал – это не причина, это лишь повод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Через своих адвокатов сидельцы обратились ко мне. Дословно: «Мы уберем людей с улиц, но Президент пусть согласится на пересчет голосов по выборам». Это было где-то ближе к обеду. Я говорю: «Хорошо, не вопрос». Хотя те, кто мне доложили, были категорически против этого пересчета: почему мы должны идти на поводу у них? Я говорю: «Нет. Давайте пересчитаем. Передайте, что давайте пересчитаем». К вечеру они уже заявили: «Это не актуально». То есть из-за границы дали команду через адвокатов, это неактуально. А что хотят? Новые выборы и немедленно. Понятно, новые выборы – это продолжение хаоса со всеми вытекающими последствиями.
Причины дестабилизации разобрали, они лежат в геополитической плоскости.
Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти
Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусские протесты проходят по-белорусски – только по выходным и по расписанию. Но расслабляться не стоит: Беларусь – нация интеллигентов, но на улицах громче всех кричат радикалы.
Александр Лукашенко:
Кто-то на велосипедах, на самокатах, на автомобилях, из Смоленска до Бреста едут – это же люди за свои деньги выезжают, по две тысячи автомобилей, никому не мешая, не нарушая движение. Выходят на митинги, на демонстрации, по 60, по 100, по 200 человек, в том числе в Минске. Они демонстрируют, что они хотят такую страну, которая у нас была всегда. И я должен сказать людям, что такая страна останется всегда – пока мы живы. По крайней мере, пока я жив. Я хочу, чтобы это все усвоили – не будет у нас другой страны. Не будет у нас ни Кыргызстана, ни Украины, ни Нагорного Карабаха. Не будет, даже не переживайте за это.
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