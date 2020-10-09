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Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти

09 октября 2020 17:51
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Новости Беларуси. У всех на слуху Кыргызстан. В экспертном сообществе даже намекают: мол, в Бишкеке происходит то, что не удалось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У Президента свое мнение. Страна в центре Европы – это не центральноазиатское государство.  

Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует здесь проводить какие-то параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь.

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Там просто нет власти. Что нас удержало от подобных событий – это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет.  

Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти-4

Но, должен вам сказать, это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста. У них ситуация примерно середины 90-х годов (1993-1995 годов) в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты – «сягодняшнія змагары» – призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат – там уже третий переворот.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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