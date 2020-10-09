Александр Лукашенко: женщина и домохозяйка Тихановская забыла, что Президент Беларуси её спас от этой сакральной жертвы

Новости Беларуси. Беларусь избежала кровопролития, для которого нужно немного: принести сакральную жертву. Такой могла стать мигрант и домохозяйка. Президент уже рассказывал, как это было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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9 октября впервые прозвучали подробности спасения в прошлом кандидата в Президенты Светланы Тихановской.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв. Вот мы в острый период этого избежали, хотя к этому во многих случаях шло – я об этом тоже говорил. И та сегодня гражданка Беларуси, женщина и домохозяйка Тихановская забыла, что Президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. И была задача переодеть наших ребят из «Альфы» и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это же 50 человек – иностранных журналистов всех туда свезли вместе с этой Тихановской и другими.
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В так называемой охране Тихановской был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД: просто он усек, что что-то не то происходит, зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило.
Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть. Назавтра Тихановская позвонила Караеву, попросилась на прием. Он мне доложил, я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте Президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву, к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. «Большое спасибо вам», – на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем. В том числе, если нужно, новую квартиру снять и так далее и тому подобное. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы.