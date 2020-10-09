Александр Лукашенко о СМИ: за переобувшихся будут отвечать руководители персонально

Новости Беларуси. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Об этом заявил Президент нашей страны 9 октября во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня страна находится в прямом смысле под информационным обстрелом со стороны ряда нечистоплотных, а нередко и деструктивных СМИ. В адрес Беларуси сыплются ложные обвинения, приводятся непроверенные и искаженные факты, потому закономерно требование главы государства увереннее отстаивать и защищать свой информационный суверенитет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Требую в ближайшее время завершить формирование коллективов основных средств массовой информации, буквально поименно под личную ответственность их руководителей. Не будет потом ссылки на то, что кто-то переобулся на БТ, ОНТ, СТВ или в «Советской Беларуси». Я к примеру говорю. За переобувшихся будут отвечать руководители персонально до главы Администрации Президента. Александр Лукашенко: сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят И контроль в этом плане за Администрацией Президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное, наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна перестать наконец быть «памяркоўнай», как это до нынешних времен было принято у нас, белорусов. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины. Слишком мы были памяркоўнымі.