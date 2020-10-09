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Алексея Волкова назначили председателем Комитета судебных экспертиз

09 октября 2020 16:57
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Новости Беларуси. 9 октября Александр Лукашенко назначил нового председателя Комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структуру возглавит генерал-майор юстиции Алексей Волков. До этого он был первым заместителем главы Следственного комитета.

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре

Должность председателя Госкомитета судебных экспертиз оставалась вакантной с начала сентября, когда прежний руководитель Андрей Швед был назначен генеральным прокурором Беларуси.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алексей Волков # Андрей Швед # Фотофакт

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