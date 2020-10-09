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Ремонт на Кулешова закончат 10 октября

09 октября 2020 14:29
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Новости Беларуси. Ряд городских автобусов возвращается на прежние маршруты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт на Кулешова закончат 10 октября-1

Транспорт под номерами 70, 79 и 79Д теперь будет ходить по постоянным маршрутам. Соответствующие корректировки можно будет увидеть в расписании уже с 10 октября. Напоминаем, маршрут этих автобусов был изменен из-за ремонтных работ по улице Кулешова (с 10 октября на участке уже откроют движение).

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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