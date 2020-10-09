Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района

Новости Беларуси. Продолжение истории о вандальных надписях и рисунках в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжение истории о вандальных надписях и рисунках в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
8 октября на улице Томской неизвестные разрисовали фасад повысительной насосной станции.
Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»
Коммунальщики быстро закрасили граффити, а администрация района договорилась с товариществом собственников о компромиссе: нанести на фасад здания детские рисунки по согласованному эскизу.
В итоге краску попытались стереть. Теперь работникам ЖКХ предстоит опять закрашивать граффити.
Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:
Мы знаем, что с помощью видеонаблюдения те лица, которые допускают это, зафиксированы. С этим должны, наверное, разбираться другие – правомочны ли их действия, что будет в дальнейшем – правоохранительные в том числе органы. Мы же говорим о том, что приведем его в надлежащий вид, попытаемся еще раз конструктивно поработать с жителями этого товарищества собственников и вообще квартала, района, микрорайона о том, чтобы нарисовать на этом здании ту картинку, которая устроит всех. Красиво. В дальнейшем чтобы этого не повторялось.
К слову, всех желающих проявить свои творческие способности администрация района приглашает на субботники.