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Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района

09 октября 2020 14:27
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Новости Беларуси. Продолжение истории о вандальных надписях и рисунках в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района-1

8 октября на улице Томской неизвестные разрисовали фасад повысительной насосной станции.

Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»

Коммунальщики быстро закрасили граффити, а администрация района договорилась с товариществом собственников о компромиссе: нанести на фасад здания детские рисунки по согласованному эскизу.

Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района-4

В итоге краску попытались стереть. Теперь работникам ЖКХ предстоит опять закрашивать граффити.

Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района-7

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:
Мы знаем, что с помощью видеонаблюдения те лица, которые допускают это, зафиксированы. С этим должны, наверное, разбираться другие – правомочны ли их действия, что будет в дальнейшем – правоохранительные в том числе органы. Мы же говорим о том, что приведем его в надлежащий вид, попытаемся еще раз конструктивно поработать с жителями этого товарищества собственников и вообще квартала, района, микрорайона о том, чтобы нарисовать на этом здании ту картинку, которая устроит всех. Красиво. В дальнейшем чтобы этого не повторялось.

Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района-10

К слову, всех желающих проявить свои творческие способности администрация района приглашает на субботники.

# Акции протеста # общество # Александр Крымский # Фотофакт

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