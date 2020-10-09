Работники ЖКХ на Томской закрашивают граффити, а его отмывают. Комментарий администрации Заводского района

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района:

Мы знаем, что с помощью видеонаблюдения те лица, которые допускают это, зафиксированы. С этим должны, наверное, разбираться другие – правомочны ли их действия, что будет в дальнейшем – правоохранительные в том числе органы. Мы же говорим о том, что приведем его в надлежащий вид, попытаемся еще раз конструктивно поработать с жителями этого товарищества собственников и вообще квартала, района, микрорайона о том, чтобы нарисовать на этом здании ту картинку, которая устроит всех. Красиво. В дальнейшем чтобы этого не повторялось.