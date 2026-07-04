Новости по тегу #Католики Беларуси

В эти выходные Будслав стал центром притяжения для верующих со всей Беларуси. Тысячи католиков съехались в Мядельский район, чтобы почтить чудотворный образ Будславской Матери Божьей.
Главная площадка феста – Будславский костел, который имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. А обычай паломничества к иконе внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В 2026 году православное и католическое торжества совпали по календарю.
Праздничные богослужения в этот день проходят во всех католических храмах.
Храмы наполнились перезвонами колоколов и песнопениями – они льются со всех сторон, окутывая город атмосферой духовного торжества.
Крепкого здоровья, радости жизни, духовного благополучия и теплоты семейного общения христианам, отмечающим Пасху 5 апреля пожелал Президент Беларуси.
У этого дня нет шумных обрядов. Нет торжественных песнопений. Даже причастие сегодня не преподают. Католическая церковь проживает Великую Субботу как день тишины. Свечи у алтаря не горят, дарохранительница пуста: Христос еще во гробе. Но в домах совсем другая атмосфера.
В день строгого покоя и молитвенного ожидания в костелах проходит традиционный обряд освящения пасхальной пищи.
В Великую субботу совершается освящение пасхальной пищи. Во время литургии пасхальной ночи сохраняется древний христианский обычай проводить крещение взрослых.
С вечера Великой Субботы наступает вершина литургического года: святая Пасхальная ночь.
В этот день, более двух тысяч лет тому назад, пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца.
В храмах проходят торжественные мессы.
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