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Новости по тегу #Католики Беларуси

Будславский фест объединил более 2 тыс. пилигримов. Как проходил праздник у стен древней базилики?
04 июля 2026 17:18

Будславский фест объединил более 2 тыс. пилигримов. Как проходил праздник у стен древней базилики?

Место силы! Будславский фест объединил паломников со всех уголков Беларуси
04 июля 2026 08:20

Место силы! Будславский фест объединил паломников со всех уголков Беларуси

Православные и католики Беларуси празднуют День Святой Троицы
31 мая 2026 08:10

Православные и католики Беларуси празднуют День Святой Троицы

Католический мир отмечает Пасху с особым торжеством и радостью
05 апреля 2026 10:35

Католический мир отмечает Пасху с особым торжеством и радостью

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах
05 апреля 2026 07:53

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах

Лукашенко поздравил христиан с Пасхой: осознание величия праздника преображает духовно
05 апреля 2026 07:32

Лукашенко поздравил христиан с Пасхой: осознание величия праздника преображает духовно

Великая Суббота – день строгого покоя и молитвы. Как католики и протестанты готовятся к Пасхе?
04 апреля 2026 18:12

Великая Суббота – день строгого покоя и молитвы. Как католики и протестанты готовятся к Пасхе?

Католический мир готовится к празднику Пасхи
04 апреля 2026 13:38

Католический мир готовится к празднику Пасхи

Католики Беларуси отмечают Великую субботу
04 апреля 2026 07:55

Католики Беларуси отмечают Великую субботу

Страстная неделя началась у католиков и протестантов Беларуси
30 марта 2026 08:20

Страстная неделя началась у католиков и протестантов Беларуси

Католики Беларуси празднуют Вербное воскресенье
29 марта 2026 10:45

Католики Беларуси празднуют Вербное воскресенье

Католики Беларуси отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
25 марта 2026 08:05

Католики Беларуси отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы