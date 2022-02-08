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Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки

08 февраля 2022 19:09
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Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Беларусь никогда и никому не диктовала, как нужно жить и тем более обеспечивать свою безопасность. Мы лишь наблюдаем и делаем выводы, рассчитывая на взаимность. Ответственность за сохранность привычной для нас с вами жизни несет каждый из присутствующих в этом зале. И сегодня, 8 февраля, глава государства еще раз это подчеркнул – не только словом.

Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Совет безопасности завершился вручением главой Совбеза – Президентом нашей страны – отличительных знаков членам Совета безопасности. Разработан именно пиджачный вариант, который члены Совета безопасности будут носить в повседневной жизни. Люди будут видеть, что это член Совета безопасности. Президент говорит: это люди, которые должны решать все вопросы, затрагивающие жизнь нашего народа.

Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки-4

Это заседание Совета безопасности проходило в расширенном составе, присутствовали и приглашенные – руководители регионов. Все те, кто несет ответственность, в том числе и за безопасность на местах. Каждому поставлены вполне конкретные задачи на ближайшее время и не только. Теперь дело за реализацией. В такой период права на ошибку или неточность просто нет.

Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки-7

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# Госнаграды # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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