Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Беларусь никогда и никому не диктовала, как нужно жить и тем более обеспечивать свою безопасность. Мы лишь наблюдаем и делаем выводы, рассчитывая на взаимность. Ответственность за сохранность привычной для нас с вами жизни несет каждый из присутствующих в этом зале. И сегодня, 8 февраля, глава государства еще раз это подчеркнул – не только словом.