Александр Лукашенко вручил членам Совбеза отличительные знаки

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Беларусь никогда и никому не диктовала, как нужно жить и тем более обеспечивать свою безопасность. Мы лишь наблюдаем и делаем выводы, рассчитывая на взаимность. Ответственность за сохранность привычной для нас с вами жизни несет каждый из присутствующих в этом зале. И сегодня, 8 февраля, глава государства еще раз это подчеркнул – не только словом.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Совет безопасности завершился вручением главой Совбеза – Президентом нашей страны – отличительных знаков членам Совета безопасности. Разработан именно пиджачный вариант, который члены Совета безопасности будут носить в повседневной жизни. Люди будут видеть, что это член Совета безопасности. Президент говорит: это люди, которые должны решать все вопросы, затрагивающие жизнь нашего народа.
Это заседание Совета безопасности проходило в расширенном составе, присутствовали и приглашенные – руководители регионов. Все те, кто несет ответственность, в том числе и за безопасность на местах. Каждому поставлены вполне конкретные задачи на ближайшее время и не только. Теперь дело за реализацией. В такой период права на ошибку или неточность просто нет.