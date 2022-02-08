Лукашенко: пришло время усилить Конституцию положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов

Одна из ключевых тем – это, конечно же, предстоящий референдум и вся откровенная враждебность в отношении нашей страны, которая все еще не прекращается. А, собственно, предстоящая политическая кампания – еще один повод для агрессоров «удивить» белорусов порцией фейков и различных вбросов. Ну и не будем забывать, что выдумывать причины для нового пакета санкций так будет однозначно проще. Но Александр Лукашенко заявил, что решать будущее своей страны будут только белорусы.

В первый раз с начала года Совет безопасности собирается во Дворце Независимости. До референдума 19 дней. Да, обеспечение безопасности – процесс, не привязанный к датам, и все же любая политическая кампания, особенно в Беларуси, особенно сейчас проходит под пристальным вниманием, в том числе и недоброжелателей. И если с точки зрения работы над проектом дополнений в Конституцию со стороны государства сделано практически все – осталось пройти этап согласования с нами, белорусским народом, то в обеспечении этого самого волеизъявления есть нюансы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня пришло время усилить Основной закон положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз нашей государственности. А то, что они будут, никто в этом зале, да и за его пределами, не сомневается. Причем новые опасности будут возникать постоянно. Последние события в Казахстане – прямое тому подтверждение. Все, что мы могли сделать (и еще у нас время есть), мы сделали. Мы донесли народу суть и отдали судьбу страны в руки белорусского народа. Пусть принимает решение.

Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы, и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они уже ее перечеркнули. Им все не нравилось. Точно так будет и сейчас (читайте далее).