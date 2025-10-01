Почему без эстетического образования трудно стать учителем будущего? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ирина Шеститко, декан факультета эстетического образования БГПУ им. М. Танка:

В контексте эстетического образования в 2025 году конкурс на специальность «Художественное образование», по которому присылается квалификация педагог-художник-преподаватель, на бюджетную форму получения образования было 5,4 человека на место. Общий конкурс вместе с платными местами составил примерно три человека на место.

Почему так произошло? Есть много исследований, которые показывают, если мы говорим уже про будущее, не только про современное, но и про будущего учителя, если учитель владеет игрой на музыкальном инструменте, к музыке имеет отношение, к искусству, оказывается, это является профилактикой дальнейших когнитивных нарушений у человека и профилактикой профессионального выгорания. Оказывается, что эстетическое образование стало необходимым для учителя.

Я по образованию учитель начальных классов, учитель музыки. Я благодарна судьбе, что была такая специальность. Вела в своем классе учебные предметы начальной школы и музыку, мне это очень нравилось. И я считаю, что такая интеграция как раз работает на учителей, в том числе на современного. Получается так, что учитель становится многогранным, он становится таким учителем будущего.