Прямой эфир

Почему без эстетического образования трудно стать учителем будущего? Мнение

01 октября 2025 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Эстетическое образование, как сейчас с эстетическим подходом? 

Почему без эстетического образования трудно стать учителем будущего? Мнение-2

Ирина Шеститко, декан факультета эстетического образования БГПУ им. М. Танка:
В контексте эстетического образования в 2025 году конкурс на специальность «Художественное образование», по которому присылается квалификация педагог-художник-преподаватель, на бюджетную форму получения образования было 5,4 человека на место. Общий конкурс вместе с платными местами составил примерно три человека на место. 

Почему так произошло? Есть много исследований, которые показывают, если мы говорим уже про будущее, не только про современное, но и про будущего учителя, если учитель владеет игрой на музыкальном инструменте, к музыке имеет отношение, к искусству, оказывается, это является профилактикой дальнейших когнитивных нарушений у человека и профилактикой профессионального выгорания. Оказывается, что эстетическое образование стало необходимым для учителя.

Я по образованию учитель начальных классов, учитель музыки. Я благодарна судьбе, что была такая специальность. Вела в своем классе учебные предметы начальной школы и музыку, мне это очень нравилось. И я считаю, что такая интеграция как раз работает на учителей, в том числе на современного. Получается так, что учитель становится многогранным, он становится таким учителем будущего. 

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Учитель # Высшее образование в Беларуси # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
На учителей поступают с низкими баллами? В БГПУ развеяли этот миф
01 октября 2025 17:26

На учителей поступают с низкими баллами? В БГПУ развеяли этот миф

«Я смотрела его трижды». Мнение педагога о фильме «Классная»
01 октября 2025 17:23

«Я смотрела его трижды». Мнение педагога о фильме «Классная»

В Беларуси стартовала олимпиада по 18 учебным предметам – как идёт подготовка к испытаниям?
01 октября 2025 17:22

В Беларуси стартовала олимпиада по 18 учебным предметам – как идёт подготовка к испытаниям?