Подробности истории с гуманитарным грузом для Беларуси из Польши

Правда, в самой Польше не все восприняли эту новость позитивно. Пандемия и мировой кризис наложили отпечаток и на местную экономику.

Напомним, 26 августа стало известно, что Польша решением своего премьер-министра Матеуша Моравецки отправила в Беларусь грузовик консервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, у белорусских таможенников также возникли вопросы – груз не был должным образом оформлен. Диспетчер фирмы-перевозчика отказался направлять документы как в бумажном, так и в электронном виде. В этой связи водителю выставили требование о необходимости принятия решения и дальнейших действий в отношении груза.

Без ответа остается и еще один вопрос: так ли необходима была эта помощь? Напомним, речь идет об одном грузовике. Или это еще один дополнительный способ давления Польши на Беларусь?

Ближе к вечеру история получила логичное продолжение: решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела нашей страны был заявлен Мартину Войтеховскому. Временный поверенный в делах Польши сегодня, 27 августа, был вызван для этого в МИД Беларуси.