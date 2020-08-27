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Подробности истории с гуманитарным грузом для Беларуси из Польши

27 августа 2020 20:46
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Новости Беларуси. Обрастает интересными подробностями «странная история» с гуманитарным грузом для якобы бастующих белорусов.  

Напомним, 26 августа стало известно, что Польша решением своего премьер-министра Матеуша Моравецки отправила в Беларусь грузовик консервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правда, в самой Польше не все восприняли эту новость позитивно. Пандемия и мировой кризис наложили отпечаток и на местную экономику.  

Подробности истории с гуманитарным грузом для Беларуси из Польши-1

К слову, у белорусских таможенников также возникли вопросы – груз не был должным образом оформлен. Диспетчер фирмы-перевозчика отказался направлять документы как в бумажном, так и в электронном виде. В этой связи водителю выставили требование о необходимости принятия решения и дальнейших действий в отношении груза.  

Без ответа остается и еще один вопрос: так ли необходима была эта помощь? Напомним, речь идет об одном грузовике. Или это еще один дополнительный способ давления Польши на Беларусь?  

Ближе к вечеру история получила логичное продолжение: решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела нашей страны был заявлен Мартину Войтеховскому. Временный поверенный в делах Польши сегодня, 27 августа, был вызван для этого в МИД Беларуси.  

# Беларусь-Польша # общество # Матеуш Моравецкий # Мартин Войтеховский # Фотофакт

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