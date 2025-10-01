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Правнучка Веры Хоружей: в профессию учителя должен идти тот, который готов отдать жизнь за то, чем занимается

01 октября 2025 17:37
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Правнучка Веры Хоружей: в профессию учителя должен идти тот, который готов отдать жизнь за то, чем занимается-2

Татьяна Кирющенко-Хоружая, учитель вокального ансамбля 109 школы Минска им В.З. Хоружей:
Любой учитель должен помнить, что он обучает не просто детей, он обучает будущую историю нашей страны. Как наша страна будет дальше жить? Будет ли она жить или не будет она дальше жить? Кто будет жить в этой стране и как? Потому что тех, кого мы сейчас обучаем, именно они будут делать будущее нашей страны. Это очень важно и очень сложно. Именно поэтому профессия учителя – это не просто какая-то профессия. В эту профессию должен идти человек осознанно, который действительно ее любит, который готов отдать жизнь за то, чем он занимается.

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# Учитель # Образование # Образование в Беларуси # Григорий Азаренок

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