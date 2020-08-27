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На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?

27 августа 2020 20:09
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Новости Беларуси. Итоги работы в первом полугодии 27 августа подвели на новополоцком «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?-1

Здесь прошло заседание наблюдательного совета акционерного общества. Его, напомним, возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.  

На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?-4

Начало года по известным причинам на внешнем контуре было сложным. Для минимизации последствий и негативного влияния на экономику на предприятии реализовывали программу по поставкам альтернативной нефти из нескольких стран.  

# Нефть в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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