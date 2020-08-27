На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?

Новости Беларуси. Итоги работы в первом полугодии 27 августа подвели на новополоцком «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги работы в первом полугодии 27 августа подвели на новополоцком «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло заседание наблюдательного совета акционерного общества. Его, напомним, возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Начало года по известным причинам на внешнем контуре было сложным. Для минимизации последствий и негативного влияния на экономику на предприятии реализовывали программу по поставкам альтернативной нефти из нескольких стран.