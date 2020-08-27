На «Нафтане» прошло заседание наблюдательного совета с участием Натальи Кочановой. Что обсуждали?

Новости Беларуси. Итоги работы в первом полугодии 27 августа подвели на новополоцком «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало года по известным причинам на внешнем контуре было сложным. Для минимизации последствий и негативного влияния на экономику на предприятии реализовывали программу по поставкам альтернативной нефти из нескольких стран.