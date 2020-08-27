Александр Лукашенко: кто пойдёт на улицу, меры примем по закону. Не хотят учиться – тогда Родину надо защищать

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ: В гибридной войне под первым информационным ударом – молодежь. Играя на патриотических чувствах, направляют ее силы на разрушение своей же страны. Нет, это не про белорусское студенчество. Есть два пути: либо учиться, либо защищать страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинают сегодня подзуживать студентов, мол, вы выходите, 1 сентября приедете на занятия, выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести сегодня, завтра. До руководства вузов, они, в конце-концов, отвечают за ситуацию в своих вузах и они ответят как руководители промышленных предприятий. Ну а потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать, у нас Отечество в опасности.

Я представляю, что после этого разразится: меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов, в армию отправить. Да нет. Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться и будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет – ну, меры примем по закону.

Ко мне министр обороны обратился, говорит: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться – пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: хорошо, еще студенты за парту не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это как один из вариантов. Что тут незаконно? Что тут несправедливо? Поэтому справимся мы с этими проблемами.

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