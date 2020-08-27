Депутат из Гомельской области: «Мы готовы рассказать и показать, как мы работаем и какие вопросы уже удалось решить»

Новости Беларуси. В последние дни белорусов призывают присоединиться к очередной массовой акции. Следом за средствами массой информации и трудовыми коллективами белорусских гигантов под прицелом оказались депутаты парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: взялись за депутатов. Депутаты должны знать, что у них есть Президент, который всегда их защитит Часть избирателей в соответствии с законодательством инициирует отзыв депутатов Палаты представителей. Такое право у граждан действительно есть. Применить его можно в том случае, если народный избранник утратил доверие. О том, как относятся к такому положению дел и что отвечают на призывы гражданских активистов ее избиратели, мы спросили у заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Национального собрания Беларуси Жанны Чернявской. Ее Хойникский избирательный округ № 47 – это пять пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, в основном сельские жители. Последнюю неделю депутат провела, встречаясь с избирателями на своей малой родине.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Национального собрания Беларуси:

В течение недели, вот именно этой, удалось поговорить и с руководителями, и с работниками трудовых коллективов, которые находятся в моем округе. Знаете, отрадно отмечать то, что люди просто работают, что сегодня нет каких-то там вопросов и волнений. Понятно, что это местность сельская в основном, люди работают в сельхозпредприятиях, работают предприятия, работают школы, готовятся принять 1 сентября детей. Я поговорила с педагогами: как сегодня они себя ощущают и в целом как думают начинать учебный год. В наших маленьких районах больших сложностей нет. В каждой программе примерно 20 миллиардов долларов было выделено для того, чтобы решить вопросы наших регионов

После Чернобыля в 1986 году районы, производство было практически разрушено, потом – развал Союза, и вот каждый человек говорит: так а как же наш труд, наше здоровье, наше все, что мы вложили в развитие маленьких районов, чтобы их восстановить после чернобыльской катастрофы? Это настолько... Многие говорят, что просто обидно, многие говорят: «Неужели никто не видит, что было сделано всеми нами, в том числе и Президентом, государством для того, чтобы после этих всех событий чернобыльских и развала Союза, восстановить эти районы?» В каждой программе примерно 20 миллиардов долларов было выделено для того, чтобы решить вопросы наших регионов. И это от образования, медицины, приобретения оборудования, транспорта, плюс бесплатное питание нашим детям, плюс закрепление молодых специалистов – это и строительство жилья, это выплаты определенные, это пятилетние контракты с выплатами опять же, это контрактные, когда дети приезжают к нам на территорию региона. Представьте, сколько кадров надо было во все отрасли найти

Если в Хойниках до Чернобыля было 47 тысяч, уехало 22 где-то, представьте, сколько кадров надо было во все отрасли найти. Сегодня вопрос этот не стоит, и сегодня это большая заслуга всех людей. Не стоит сегодня вопрос по медицинскому обслуживанию. Как было правильно принято решение нашим Президентом, когда РНПЦ перенесли в Гомель, когда институт радиобиологии здесь, в Гомеле, был открыт. Это настолько важные вехи нашей жизни... Может быть, кто с этим не сталкивался, не понимают, но для нас это очень важно. И то, что сегодня нас пытаются каким-то образом рассорить и разругать, это просто недопустимо. Мы все должны объединиться – неважно, что мы с разными взглядами, мы должны сохранить нашу страну, целостность ее, суверенитет. Сегодня нас пытаются очернить? Не получится, друзья, надо поработать, а потом уже будем о чем-то говорить