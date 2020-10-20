Александр Лукашенко: вы смотрите только, Нину Багинскую не забирайте с площадей

Новости Беларуси. Принимать решения в стране будет только белорусский народ. Об этом 20 октября заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только не знаю, там собрались человек, наверное, 300-400 или, может, чуть больше женщин. Женщины… так я их всех знаю! Вы смотрите только, Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить.

Я помню еще Нину Багинскую – в шутку говорю – она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну, что тут скажешь, она убежденная. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут.