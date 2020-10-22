Александр Лукашенко: в этом бешеном мире, ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного

На фоне активизации НАТО и общей тревожности в регионе и мире спецслужбы Беларуси и России выстраивают надежную линию обороны. Цель – обеспечить интересы государств и адекватно реагировать на то и дело возникающие угрозы и вызовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же.