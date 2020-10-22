Александр Лукашенко: в этом бешеном мире, ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне активизации НАТО и общей тревожности в регионе и мире спецслужбы Беларуси и России выстраивают надежную линию обороны. Цель – обеспечить интересы государств и адекватно реагировать на то и дело возникающие угрозы и вызовы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же.