У католических верующих продолжается празднование Рождества Христова. Завершится оно 1 января торжеством Пресвятой Богородицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все последующие дни после 25 декабря и до наступления Нового года образуют Октаву Рождества. На них приходятся пять праздников, имеющих древнюю историю. В этот период проводятся особые богослужения, посвященные памяти святых или событиям, связанным с рождением Сына Божьего.

Например, сегодня, 26 декабря, в костеле вспоминают Святого Стефана Первомученика, одного из семи диаконов ранней Церкви и первого из христианских мучеников, пролившего кровь за веру во Христа. Как известно, из-за разницы григорианского и юлианского календарей Рождество христианами западной и восточной церквей отмечается в разные даты. 7 января этот светлый праздник встретят православные верующие.