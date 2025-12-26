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У католических верующих продолжается празднование Рождества Христова

26 декабря 2025 13:39
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У католических верующих продолжается празднование Рождества Христова. Завершится оно 1 января торжеством Пресвятой Богородицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У католических верующих продолжается празднование Рождества Христова-2

Все последующие дни после 25 декабря и до наступления Нового года образуют Октаву Рождества. На них приходятся пять праздников, имеющих древнюю историю. В этот период проводятся особые богослужения, посвященные памяти святых или событиям, связанным с рождением Сына Божьего.

Например, сегодня, 26 декабря, в костеле вспоминают Святого Стефана Первомученика, одного из семи диаконов ранней Церкви и первого из христианских мучеников, пролившего кровь за веру во Христа. Как известно, из-за разницы григорианского и юлианского календарей Рождество христианами западной и восточной церквей отмечается в разные даты. 7 января этот светлый праздник встретят православные верующие.

# Католики Беларуси # Рождество

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