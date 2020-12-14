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Жанна Казачёнок: вызвало вопрос, что прекратилось оказание плановой помощи в поликлиниках. На самом деле это не так

14 декабря 2020 17:13
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Новости Беларуси. На системе здравоохранения высочайшая нагрузка. Пугает ежедневная статистика как в стране, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Казачёнок: вызвало вопрос, что прекратилось оказание плановой помощи в поликлиниках. На самом деле это не так-1

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Речь шла о том, что у нас в настоящее время – когда-то вызвало вопрос, что прекратилось оказание плановой помощи в поликлиниках. На самом деле это не так, произошло перераспределение оказания плановой помощи в амбулаторном звене.

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Стационарная плановая помощь в полном объеме оказывается онкологическим городским диспансером. Идут операции, идет своевременная диагностика. Койки функционируют в обычном режиме.

# Коронавирус # Здоровье # Жанна Казачёнок # Фотофакт

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