Последнее время курс на раскол, причем в международном масштабе, все более очевиден. В некоторых странах и вовсе бывших участников организаций СС хотят объявить чуть ли не активистами национального освободительного движения. Это вызывает вполне понятную обеспокоенность.

Андрей Антонов, вице-президент Петровской академии наук и искусств, заместитель председателя Российско-Белорусского братства (Россия):

Любой народ жив, пока жива его культура и история. Это старое выражение, конечно, мы не должны забывать, и должны всячески способствовать тому – и научная, и творческая общественность – чтобы наша подлинная история была защищена. Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории и нашего общества.