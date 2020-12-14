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«Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»

14 декабря 2020 18:53
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Новости Беларуси. «Нет» коричневой чуме. В национальном пресс-центре прошел круглый стол, посвященный 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поправкой на коронавирус – в режиме видеоконференции.

На интерактивной площадке обсудили совместные усилия по противодействию героизации нацизма.

«Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»-1

Последнее время курс на раскол, причем в международном масштабе, все более очевиден. В некоторых странах и вовсе бывших участников организаций СС хотят объявить чуть ли не активистами национального освободительного движения. Это вызывает вполне понятную обеспокоенность.

«Впереди серьёзная такая целенаправленная работа». Как в Беларуси и России сохраняют память о героях войны?

«Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»-4

Андрей Антонов, вице-президент Петровской академии наук и искусств, заместитель председателя Российско-Белорусского братства (Россия):
Любой народ жив, пока жива его культура и история. Это старое выражение, конечно, мы не должны забывать, и должны всячески способствовать тому – и научная, и творческая общественность – чтобы наша подлинная история была защищена. Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории и нашего общества.

# История # общество # Фотофакт

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