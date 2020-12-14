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Александр Лукашенко: все начали драться за деньги, порой пренебрегая безопасностью самой вакцины от коронавируса

14 декабря 2020 18:38
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Новости Беларуси. Производство вакцины – дело затратное, кроме того, требующее немало времени. А потому, по мнению Президента, задействовать, возможно, придется все варианты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: все начали драться за деньги, порой пренебрегая безопасностью самой вакцины от коронавируса-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня что настораживает в этой вакцине всей – вот эта вот драка за деньги. Это, конечно, огромные средства. Это миллиарды, может, и триллион долларов в этом вращается. И все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая безопасностью самой вакцины и тех людей, которые в данном случае на испытаниях находятся.

Александр Лукашенко: все начали драться за деньги, порой пренебрегая безопасностью самой вакцины от коронавируса-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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