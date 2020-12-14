«Впереди серьёзная такая целенаправленная работа». Как в Беларуси и России сохраняют память о героях войны?

Новости Беларуси. «Нет» коричневой чуме. В национальном пресс-центре прошел круглый стол, посвященный 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поправкой на коронавирус – в режиме видеоконференции. На интерактивной площадке обсудили совместные усилия по противодействию героизации нацизма.

На встрече говорили об исторической политике и образовании, обсуждали доклады на тему событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также вопрос, как усилить патриотическое воспитание и повысить роль гуманитарных дисциплин в обществе Беларуси и России. «Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»

Вадим Лакиза, директор института истории НАН Беларуси:

Мы начали такую работу совместно с нашими российскими партнерами по изданию серии учебных пособий «Россия – Беларусь. Страница общей истории». Это первое издание, посвященное событиям начального периода Великой Отечественной войны, 1941 года. Впереди серьезная целенаправленная работа, и в ближайшее время выйдут в свет новые учебные пособия.

К слову, наша страна регулярно поднимает эту тему, заявляя на разных международных площадках: такие вещи происходить не могут и с ними мы будем бороться беспощадно. Напомним, из стран ОДКБ только в Беларуси есть закон о противодействии нацизму.

Валентин Стариченок, доцент кафедры политологии БГЭУ, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

80 % белорусов – это данные осени 2020 года – полагали, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону. Мы достигли многого не только в рамках мемориализации или в рамках написания учебников, но и в рамках юридической плоскости также.