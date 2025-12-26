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В Хомсе в мечети прогремел сильный взрыв – есть жертвы

26 декабря 2025 13:35
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Тревожные новости приходят из Сирии. Как минимум шесть человек погибли при крупном теракте. В городе Хомс смертник подорвал себя в мечети, которая была заполнена верующими, собравшимися на пятничную молитву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хомсе в мечети прогремел сильный взрыв – есть жертвы-2

Сообщается о более 20 раненых. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, всего прозвучали три взрыва. Полиция не исключает, что несколько бомб были заложены раньше. Сейчас район ЧП оцеплен, там идет операция по поиску возможных сообщников террористов. Пока ни одна из исламских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. 

# Теракт # Теракт в Сирии

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