В Минске открылся православный фестиваль «Радость»

О приближающемся Рождестве для православных напоминает фестиваль «Радость». Он сегодня, 26 декабря, открылся в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно фестиваль сопровождается масштабной ярмаркой. В ней участвуют гости, считай, со всего мира. Они привезли святыни из своих обителей, уникальную продукцию и изделия ручной работы: от игрушек и сувениров до икон ручной работы, одежды и авторских открыток. Представлены дары природы Алтая, Кубани, богатства белорусских лесов и стран зарубежья.

Элиас Алтарех, участник фестиваля «Радость» (Палестина):

Привезли вам церковные святыни. Например, свечи иерусалимские, которые обожженные в храме Гроба Господня. Нам очень нравится город Минск. Очень нравится вообще Беларусь. Такая красивая страна. Я приехал из Вифлеема. Общаются со мной как-то: как вам Рождество в Вифлееме? Меня спрашивают. Я говорю им, у нас так и так. Они рассказывают, как у вас. Понимаете, это очень хорошо для общения. Хочется посмотреть, как у вас это происходит. Понимаете, это очень важно как-то для нас и для посетителей.

В программе фестиваля запланированы встречи с писателями, медиками, священнослужителями, выступления детских театров, рождественские кинопоказы. Гостей ждут и самые разнообразные монастырские угощения. Все организовано таким образом, чтобы привлечь людей целыми семьями.