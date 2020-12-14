Минздрав о коронавирусе в Беларуси: во всех регионах вышли на пики

Новости Беларуси. На системе здравоохранения высочайшая нагрузка. Пугает ежедневная статистика как в стране, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши медики не скрывают: мы на пике, и пандемия не закончится завтра. Но при этом белорусы не строят ковидные палаточные городки и не развертывают под больных стадионы.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси : Во всех регионах вышли на пики. К сожалению, пики или плато достаточно высокие, и мы думаем о том, что мы еще будем около полутора месяцев как минимум на таких высоких цифрах. Но крайне важный факт заключается в том, что эти плато, пики не настолько высоки, насколько могли бы быть.

У нас сейчас работают все звенья цепи, несмотря на то, что нагрузка выше, безусловно, чем весенняя волна (мы констатировали не единожды). Но вся цепь срабатывает, и срабатывает в полной мере.

У нас работают, не задействована, в отличие от весны, ни одна койка онкологического диспансера. В полной мере работает травматологическая служба, за исключением корпуса шестой клиники, но там работает приемное отделение. То есть мы сохранили весь профиль оказания медицинской помощи специализированной.