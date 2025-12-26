Беларусбанк продолжает проводить масштабные технические работы

Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые запланированы на предновогодний период, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые запланированы на предновогодний период, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большие выходные – время, когда замедляется деловая активность, и это позволит максимально незаметно провести плановые регламентные работы, которые затронут широкий спектр услуг. За оперативным ходом технологических процессов следите в официальном Telegram-канале Беларусбанка. В случае изменений информация будет дополнительно размещена на его сайте.
Добавим, что всю предстоящую ночь и до 10 часов утра субботы, 27 декабря, по карточкам Беларусбанка нельзя будет оплатить покупки (в том числе на маркетплейсах), нельзя будет снять наличные, оплатить коммунальные платежи в ЕРИП, просмотреть баланс, осуществить переводы с карты на карту.