Новый рекорд! Минская область преодолела порог в 7 тыс. кг удоя молока на одну корову

В топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике на пятилетку, обозначенных Президентом во время обращения с Посланием к народу и парламенту на заседании ВНС, входит устойчивое и прибыльное производство продуктов питания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний год уже стал показательным – на каждого жителя станы получено более одной тонны зерна и столько же молока. Причем в отрасли животноводства появились безусловные лидеры. Так, Минская область впервые в истории преодолела порог в 7 тысяч килограмм удоя молока на корову. Такой рекорд – результат слаженной работы аграриев, соблюдения технологий и модернизации отрасли.
В 2025 году современный молочно-товарный комплекс на 800 голов построен и в Клецком районе в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда». Он начал работу в ноябре и уже позволил повысить качество молока и увеличить объемы производства. Два просторных зала для животных оборудованы по последнему слову техники: поилки с подогревом, щетки-чесалки, а в доильном зале – профессиональная установка типа «параллель», рассчитанная на одновременное размещение 48 животных. Среднесуточный надой молока на новом комплексе уже достиг 30 тонн.
Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
В планах уже на тот год – мы продолжаем строительство, и дальше мы еще достраиваем здесь три здания. Это здание сухостоя, здание раздоя и профилакторий для новорожденных телят, плюс сенажно-силосная траншея. 7 тысяч килограмм на корову – это серьезный результат, это серьезная отметка, которую уже перешел, уже нельзя упасть ниже. Это базис, с которого нужно еще выше развиваться и стартовать. Ну, опять же, молоко – это экономика предприятия. Если есть молоко, если есть молоко сорта экстра, соответственно, хозяйство развивается, хозяйство с прибылью, и можно реализовывать свои планы.
Всего в Минской области в этом году уже появилось 11 новых молочно-товарных комплексов. В регионе, как и по всей стране, выполняют задачу, поставленную главой государства, к 2030 году не должно остаться ни одной фермы с привязным содержанием скота на селе.