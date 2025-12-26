Новый рекорд! Минская область преодолела порог в 7 тыс. кг удоя молока на одну корову

В топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике на пятилетку, обозначенных Президентом во время обращения с Посланием к народу и парламенту на заседании ВНС, входит устойчивое и прибыльное производство продуктов питания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний год уже стал показательным – на каждого жителя станы получено более одной тонны зерна и столько же молока. Причем в отрасли животноводства появились безусловные лидеры. Так, Минская область впервые в истории преодолела порог в 7 тысяч килограмм удоя молока на корову. Такой рекорд – результат слаженной работы аграриев, соблюдения технологий и модернизации отрасли.

В 2025 году современный молочно-товарный комплекс на 800 голов построен и в Клецком районе в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда». Он начал работу в ноябре и уже позволил повысить качество молока и увеличить объемы производства. Два просторных зала для животных оборудованы по последнему слову техники: поилки с подогревом, щетки-чесалки, а в доильном зале – профессиональная установка типа «параллель», рассчитанная на одновременное размещение 48 животных. Среднесуточный надой молока на новом комплексе уже достиг 30 тонн.