«Это была односторонняя пневмония». Корреспондент СТВ рассказала, как лежала в «четвёрке»

Новости Беларуси. Кроме заболевших COVID-19 хватает пациентов и с другими не менее серьезными болезнями, об этом ни в коем случае не стоит забывать. Важную тему еще раз обсуждали 14 декабря в 4-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, корреспондент:

Готовя этот материал в эфир, я просто не могу не поделиться личной историей. Буквально полтора года назад, еще до всей этой глобальной истории с COVID, до того, как коронавирус проник на территорию Беларуси, я сама лежала в 4-й больнице. Это была односторонняя пневмония. Три недели понадобилось врачам для того, чтобы поставить меня на ноги. И как пациент могу сказать, что ни к врачам, ни к питанию, ни к палате у меня не было никаких претензий.

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До сих пор я очень благодарна нашим медикам. Может быть поэтому я сегодня с большим трепетом отношусь и к гигиене рук, и к социальной дистанции, и к ношению маски.