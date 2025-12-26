Половина дорог в Латвии находится в очень плохом состоянии – местные СМИ

Латвии в новом году придется решать старую проблему. Как выяснилось, почти половина дорог в стране находятся в плохом или очень плохом состоянии. Об этом сообщили местные СМИ. Ситуация стала настолько серьезной, что уже влияет на развитие транспорта и торговли, особенно в отдаленных от столицы регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема всплыла после того, как правительство решило модернизировать всю транспортную инфраструктуру под военные нужды. В частности, для беспрепятственного передвижения тяжелой техники. Однако воплотить эти планы будет очень сложно, по крайней мере в ближайшее время.

Почти 80 % региональных дорог до сих пор имеют гравийное покрытие. Большинство из них из-за осенних дождей были непроходимыми, практически отрезав деревни и хутора от цивилизации. В дорожных службах эту проблему объясняют недостатком финансирования. На решение проблемы необходимо как минимум 4 миллиона евро. И это при том, что на развитие автодорожной сети из бюджета было выделено почти 200 миллионов евро. Также Латвия на эти цели получила из средств ЕС несколько сотен миллионов евро.