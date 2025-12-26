Стали лучшими в своём деле! Как семья создавала игрушку для новогодней ёлки Большого театра

История о том, как семейное творчество покорило главную сцену страны. Мама с сыном создали необычную игрушку для новогодней елки Большого театра и стали лучшими в своем деле. Как им это удалось? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Пашукевич, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Ранак» и Матвей Дубяго, победитель конкурса новогодней игрушки в Большом театре Беларуси. Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите, каково это? Какие эмоции вы испытали? Ожидали победы или думали: ну, просто поучаствуем?

Анна Пашукевич, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак»:

Я являюсь педагогом дополнительного образования и по совместительству мамой Матвея. Большое спасибо театру за такую возможность поучаствовать в таком интересном конкурсе и немножечко прикоснуться к волшебству новогоднему. Самое главное и самое сложное, наверное, было придумать идею. Александр Стасевич:

Кто придумал идею и, Матвей, заставляла ли мама? Матвей Дубяго, победитель конкурса новогодней игрушки в Большом театре Беларуси:

Идея была общая. Заключается она в том, что это мальчик-зайчик, который мечтает вырасти и стать артистом оперного театра. Он мечтает петь. А главная идея была в том, что любая мечта маленького ребенка, даже самая сокровенная, в любом случае сбудется. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите об этой игрушке. Как вы ее создавали? Сколько времени ушло на работу? Из чего она сделана? Юрий Царев, ведущий:

Вообще, Матвей, это твоя первая игрушка или ты уже имеешь опыт?