Стали лучшими в своём деле! Как семья создавала игрушку для новогодней ёлки Большого театра

История о том, как семейное творчество покорило главную сцену страны. Мама с сыном создали необычную игрушку для новогодней елки Большого театра и стали лучшими в своем деле. Как им это удалось?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Пашукевич, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Ранак» и Матвей Дубяго, победитель конкурса новогодней игрушки в Большом театре Беларуси.
Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите, каково это? Какие эмоции вы испытали? Ожидали победы или думали: ну, просто поучаствуем?
Анна Пашукевич, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак»:
Я являюсь педагогом дополнительного образования и по совместительству мамой Матвея. Большое спасибо театру за такую возможность поучаствовать в таком интересном конкурсе и немножечко прикоснуться к волшебству новогоднему. Самое главное и самое сложное, наверное, было придумать идею.
Александр Стасевич:
Кто придумал идею и, Матвей, заставляла ли мама?
Матвей Дубяго, победитель конкурса новогодней игрушки в Большом театре Беларуси:
Идея была общая. Заключается она в том, что это мальчик-зайчик, который мечтает вырасти и стать артистом оперного театра. Он мечтает петь. А главная идея была в том, что любая мечта маленького ребенка, даже самая сокровенная, в любом случае сбудется.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите об этой игрушке. Как вы ее создавали? Сколько времени ушло на работу? Из чего она сделана?
Юрий Царев, ведущий:
Вообще, Матвей, это твоя первая игрушка или ты уже имеешь опыт?
Матвей Дубяго:
Игрушка не первая. Имею опыт около двух лет. Она состоит из самозастывающей глины. Внутри идет каркас из проволоки, фольги. Затем покрывается самозастывающей глиной, акрил. И потом дорабатываются маленькие детали. Вот, допустим, как маленький блокнотик.
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