Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026 году

Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 января во время утверждения решений на охрану государственной границы в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным докладчиком выступил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов. В обсуждении также приняли участие государственный секретарь Совета безопасности, министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны. Прежде чем утвердить предложенные решения, глава государства детально интересовался ситуацией на рубежах страны и теми мерами, которые, возможно, необходимо предпринять в этом году. Особое внимание – западному контуру.

На прибалтийском и польском направлениях в охране границы с сопредельной стороны задействована значительная группировка силовых структур общей численностью свыше 11 тысяч военнослужащих. Приграничные территории Литвы, Латвии и Польши на регулярной основе используются для проведения военных учений, а литовские власти дополнительно планируют обустроить в непосредственной близости от белорусской границы третий крупный военный полигон в Лаздийском районе.

Отдельно рассматривалась ситуация с функционированием пунктов пропуска. На прибалтийском направлении сопредельные государства продолжают политику ограничения трансграничного движения. Вместе с тем польское руководство, прислушавшись к позиции в том числе собственных граждан, возобновило работу переходов «Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Берестовица – Бобровники». В результате на этом направлении отмечается в целом стабильная ситуация.

На украинском направлении в 2025 году отмечалось усиление инженерного обустройства границы, включая строительство фортификационных сооружений, создание оборонительных опорных пунктов и развитие системы заграждений в приграничной зоне. Одновременно фиксировалась возросшая провокационная активность.