Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко

Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 января во время утверждения решений на охрану государственной границы в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Много говорим о традициях в последнее время, но можно назвать хорошую военную традицию, установившуюся у нас на протяжении долгих лет, – это решение на охрану государственной границы Беларуси. Сейчас это как никогда актуально, наверное, актуальнее, чем другие военные угрозы, как я уже говорил, потому что наши пограничники – постоянно в боевой готовности. У них иной, по-моему, готовности нет. Всегда полная боевая готовность. Они готовы как в военное время работать, потому что на последних метрах, как у нас говорили, нашей Родины им доверена честь и право ходить.

Александр Лукашенко:

Говорить о том, что вокруг нас стало не менее спокойно, чем ранее, или менее спокойно, нет смысла. Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодня, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно – на Востоке, с Российской Федерацией, где у нас немного полегче, но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники.

Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100 % реагировать на эти все залеты и не научились их на 100 % уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100 %, но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже сегодня поговорим.