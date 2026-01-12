Как изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Разберутся в ток-шоу «По существу»

От «Хавьера» до «Улли». Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы? Вечером 12 января на площадке ток-шоу «По существу» соберутся те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.

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