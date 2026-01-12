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Как изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Разберутся в ток-шоу «По существу»

12 января 2026 08:08
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От «Хавьера» до «Улли». Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы? Вечером 12 января на площадке ток-шоу «По существу» соберутся те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.

Как изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Разберутся в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу сегодня в 18:30.

# Природные катаклизмы # Погода в Беларуси

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