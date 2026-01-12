«Заглянуть за облака» можно в Витебске до 29 марта – там работает выставка к 95-летию легендарного аэроклуба

У жителей и гостей Витебска появилась редкая возможность «заглянуть за облака» – в областном краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная 95-летию старейшего в Беларуси аэроклуба ДОСААФ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Первая белорусская школа подготовки пилотов гражданской авиации была создана в 1931 году. Аэродром располагался возле деревни Куковячино, а курсанты жили и учились в Витебске. Уже через два года появился полноценный аэроклуб, где готовили инструкторов-летчиков, парашютистов и планеристов.

В годы войны 14 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза. Сегодня витебское небо наполняет мирный рев моторов: город ежегодно принимает чемпионат Беларуси среди ветеранов парашютного спорта.