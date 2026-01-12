«Заглянуть за облака» можно в Витебске до 29 марта – там работает выставка к 95-летию легендарного аэроклуба

У жителей и гостей Витебска появилась редкая возможность «заглянуть за облака» – в областном краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная 95-летию старейшего в Беларуси аэроклуба ДОСААФ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
У жителей и гостей Витебска появилась редкая возможность «заглянуть за облака» – в областном краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная 95-летию старейшего в Беларуси аэроклуба ДОСААФ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Первая белорусская школа подготовки пилотов гражданской авиации была создана в 1931 году. Аэродром располагался возле деревни Куковячино, а курсанты жили и учились в Витебске. Уже через два года появился полноценный аэроклуб, где готовили инструкторов-летчиков, парашютистов и планеристов.
В годы войны 14 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза. Сегодня витебское небо наполняет мирный рев моторов: город ежегодно принимает чемпионат Беларуси среди ветеранов парашютного спорта.
Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
История витебского аэроклуба заслуживает особого внимания, поэтому появилась выставка. Конечно, мы здесь не можем показать все, что хотелось бы показать, всегда история этого учреждения закрытая. Тем не менее мы приоткрыли завесу, чтобы показать, что этот клуб заслуживает внимания и история была циклична.
Выставка показывает историю авиации в деталях: награды летчиков, кубки спортсменов, парашюты разных лет, личные вещи инструкторов и курсантов. Особое впечатление экспозиция производит на юных посетителей, многие из которых с детства мечтают о небе.
Денис Кошелев, житель Витебска:
На выставке я увидел модель вертолета, на котором я летал. К тому же увидел его плакат. Мне все понравилось, особенно когда мы взлетели. Нам дали наушники, чтобы уши не заложило. Было интересно летать, смотреть, как выглядит наш город с высоты.
Деятельность легендарного аэроклуба впервые представлена в музейном пространстве.
Познакомиться с ней можно до 29 марта.