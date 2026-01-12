85 лет со дня рождения Владимира Мулявина исполняется 12 января

Песняр земли белорусской. 12 января – 85 лет со дня рождения Владимира Мулявина, выдающегося композитора, исполнителя, аранжировщика, художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля «Песняры», народного артиста БССР и СССР, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Мулявин родился в 1941 году в Свердловске. В 1963-м переехал в Минск и поступил на службу в Белорусскую государственную филармонию. Через шесть лет создал «Песняры» – коллектив, который покорил слушателей уникальным соединением белорусского фольклора и эстрадного звучания.

Среди визитных карточек ансамбля – «Вологда», «Беловежская пуща», «Алеся», «Александрина». К юбилейной дате в большом концертном зале Белорусской государственной филармонии 12 и 13 января дадут торжественные концерты. В исполнении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича прозвучат фрагменты из знаковых программ «Песняров».