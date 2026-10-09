Новости по тегу #Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

За сутки контролирующие службы этих пунктов оформили только 28% грузового транспорта. Въезда в Литву ждут 20 большегрузов.
Перед пунктами пропуска Бобровники (Берестовица), Кукурыки (Козловичи), Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) скопилось 660 грузовиков. За сутки контролирующие службы этих погранпереходов приняли на свою территорию только 23 % транспорта от нормы.
Нарушителя выявили в лесном массиве в приграничной зоне. В ходе дальнейших мероприятий по месту его жительства также обнаружены автомобиль, метеозонды и радиостанции.
В отношении мужчины запущен административный процесс. Санкция предусматривает штраф до 100 базовых величин, при этом дрон будет конфискован.
В отношении гражданина начато административное производство. Ему вменяют сразу несколько составов правонарушений.
Почетным гостем мероприятия стала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Юлия Нестеренко.
Напомним, по решению главы государства безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств продлен до 31 декабря 2026 года включительно.
За последний месяц это уже шестая попытка доставить БПЛА или авиамодели из Польши.
По данным ГПК, заторы обусловлены темпами работы контрольных служб сопредельных государств ЕС.
Совокупное число европейцев, побывавших в Беларуси с 15 апреля 2022 года, достигло 1 422 851 человека.
За звание лучших в течение 10 дней поборются свыше 130 спортсменов.
«Сейчас гостей интересует агроэкотуризм – это такая мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать».
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