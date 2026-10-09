Прямой эфир

Новости по тегу #Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Перед выходными 640 машин ждут въезда в ЕС – ГПК
09 октября 2026 08:50

Перед выходными 640 машин ждут въезда в ЕС – ГПК

660 грузовиков и сотни легковушек ждут въезда в Евросоюз – ГПК
08 октября 2026 09:48

660 грузовиков и сотни легковушек ждут въезда в Евросоюз – ГПК

В Островецком районе пограничники задержали нарушителя с БПЛА и комплектующими к нему
06 октября 2026 07:18

В Островецком районе пограничники задержали нарушителя с БПЛА и комплектующими к нему

В Островецком районе задержан нарушитель с беспилотником
05 октября 2026 15:05

В Островецком районе задержан нарушитель с беспилотником

У белорусско-литовской границы задержан мужчина с самодельным дроном
02 октября 2026 14:20

У белорусско-литовской границы задержан мужчина с самодельным дроном

Масштабный культурно-спортивный праздник устроили пограничники в Минске
20 сентября 2026 09:28

Масштабный культурно-спортивный праздник устроили пограничники в Минске

ГПК: почти 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года
07 сентября 2026 09:23

ГПК: почти 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

Гражданин Польши пытался ввезти БПЛА в Беларусь – ему грозит крупный штраф
04 сентября 2026 14:04

Гражданин Польши пытался ввезти БПЛА в Беларусь – ему грозит крупный штраф

Почти 1100 авто ожидают въезда! Перед выходными на границе Беларуси с ЕС выстроились очереди
04 сентября 2026 08:37

Почти 1100 авто ожидают въезда! Перед выходными на границе Беларуси с ЕС выстроились очереди

Более 164 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала 2026 года
31 августа 2026 08:17

Более 164 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала 2026 года

В Гродно стартовала спартакиада Совета командующих Погранвойсками по служебно-прикладным видам спорта
26 августа 2026 07:40

В Гродно стартовала спартакиада Совета командующих Погранвойсками по служебно-прикладным видам спорта

153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей
17 августа 2026 17:07

153 тыс. безвизовых туристов – и это только начало! Узнали, чем Беларусь привлекает гостей