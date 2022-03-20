«В Беларуси шикарные противовирусные препараты!» Почему? Объясняет директор «АКАДЕМФАРМ»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ». Юлия Артюх, СТВ:

Вы являетесь директором предприятия «АКАДЕМФАРМ». Это предприятие Академии наук, которое занимается разработкой отечественных препаратов, в том числе импортных аналогов. Интересный момент: с 2010 года количество производимых наименований увеличилось с 6 до 40. Какие в основном препараты востребованы, чтобы производить в республике? И объясните для дилетантов, почему есть необходимость копировать импортное и делать наше. На территории постсоветского пространства осталась единственная бизнес-модель, у которой есть большое будущее

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

«АКАДЕМФАРМ» находится в системе Академии наук. На сегодня Академия наук Беларуси представляет собой крепкий научно-производственный комплекс. Можно сказать, громадный холдинг, в котором сосредоточены самые передовые идеи и внедрения, которые могут встречаться. В Академии наук есть космический мониторинг, у нас есть электротранспорт, люди работают над беспилотными тракторами, беспилотными БелАЗами. В Академии наук потрясающее сельскохозяйственное направление. На территории постсоветского пространства, наверное, осталась единственная бизнес-модель, когда трансформировалась та Академия наук в нынешнюю, которая является успешной и у которой есть большое будущее. Биотехнологии развиваются в трех основных направлениях. У нас над всеми тремя работают