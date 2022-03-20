«В Беларуси шикарные противовирусные препараты!» Почему? Объясняет директор «АКАДЕМФАРМ»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Вы являетесь директором предприятия «АКАДЕМФАРМ». Это предприятие Академии наук, которое занимается разработкой отечественных препаратов, в том числе импортных аналогов. Интересный момент: с 2010 года количество производимых наименований увеличилось с 6 до 40. Какие в основном препараты востребованы, чтобы производить в республике? И объясните для дилетантов, почему есть необходимость копировать импортное и делать наше.
На территории постсоветского пространства осталась единственная бизнес-модель, у которой есть большое будущее
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
«АКАДЕМФАРМ» находится в системе Академии наук. На сегодня Академия наук Беларуси представляет собой крепкий научно-производственный комплекс. Можно сказать, громадный холдинг, в котором сосредоточены самые передовые идеи и внедрения, которые могут встречаться. В Академии наук есть космический мониторинг, у нас есть электротранспорт, люди работают над беспилотными тракторами, беспилотными БелАЗами. В Академии наук потрясающее сельскохозяйственное направление. На территории постсоветского пространства, наверное, осталась единственная бизнес-модель, когда трансформировалась та Академия наук в нынешнюю, которая является успешной и у которой есть большое будущее.
Биотехнологии развиваются в трех основных направлениях. У нас над всеми тремя работают
«АКАДЕМФАРМ» – часть этой системы, часть будущего. Все говорят: биотехнологии. Действительно, если прошлый век был веком физики, то XXI век – это век биотехнологий. Вообще, биотехнологии развиваются в трех основных направлениях. Первое – это технология редактирования человеческого генома. То есть берется инструмент, вырезаются кусочки дефектных генов либо вставляются. Второе – это моноклональные антитела. Третья технология – это генетическая адаптация препаратов, которые подходят только к определенного рода генотипам. И у нас в Академии наук над всеми тремя технологиями работают.
«Наши препараты – это одни из лучших в Республике Беларусь»
«АКАДЕМФАРМ» был заточен под импортозамещение, но надо отдать должное руководству Академии наук и председателю президиума Владимиру Григорьевичу Гусакову. Их посыл, их твердая убежденность – что во главе работы «АКАДЕМФАРМ» стоят качественные препараты, потому что лицо «АКАДЕМФАРМ» – это лицо Академии наук. И то, что мы делаем на сегодня, я считаю, наши препараты – это одни из лучших в Республике Беларусь. У нас есть шикарные противовирусные препараты, я имею в виду против гриппа. Профессор Карпов действительно называет их препаратами № 1 в Беларуси. У нас есть потрясающие препараты, новые, свежие, за которые мы получили массу призов на международных выставках. Это препараты против свертывания крови.
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