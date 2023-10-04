«Оговорить все условия устно». Когда при сдаче квартиры можно не заключать договор найма жилого помещения?

Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Законодательством предусмотрено, что если ты передаешь в найм жилое помещение на краткосрочный период, то можешь не заключать договор найма жилого помещения. То есть ты можешь оговорить все условия устно. Соответственно, в данной ситуации будет с точки зрения законодательства – [собственник – прим. ред.] соблюла все условия, будет действительно понимать, какая ответственность может наступить для тех, кому она передает. Понимать все также нюансы, связанные с тем, что имеет место передача жилого помещения, которое принадлежит ей на праве собственности. Вопрос в том, если [собственник – прим. ред.] заключает договор в письменной форме, хотя это не требуется законодательством, то, конечно, здесь гораздо проще предусмотреть размер ответственности для таких неблагонадежных квартиросъемщиков. Если же она поступает по-иному и не заключает договор в письменной форме, то, соответственно, тут уже возникают возможные вопросы, связанные с тем, каким же образом ей защитить свои права в дальнейшем.