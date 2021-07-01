Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает союз Беларуси и России только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

В Вашингтоне, Брюсселе, Вильнюсе и Варшаве просьбы обычных людей пролетают мимо ушей политиков. Зато они активно пекутся о судьбах граждан других государств. Наши оппоненты заняты переписыванием истории. Неустанно работают в СМИ над созданием образа врага в лице Беларуси и России, и, похоже, целенаправленно рушат годами выстроенные связи, чтобы жить по придуманным ими же, коллективным Западом, правилам.