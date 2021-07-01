Владимир Караник: на Российскую Федерацию приходится более 50% экспорта Гродненской области

Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

У нас подписаны два соглашения об экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве. А во-вторых, наша переработка подписала контрактов на общую сумму почти 13 миллиардов российских рублей. Это серьезный вклад в дальнейшее развитие нашего экспорта. На Российскую Федерацию приходится более 50 % экспорта Гродненской области, мы работаем с 74 регионами Российской Федерации. И такой форум – это возможность еще более укрепить горизонтальные связи, найти новых партнеров, найти новые рынки сбыта, новые ниши, где мы можем дальше развиваться на взаимовыгодной основе.

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