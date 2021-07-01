Андрей Муковозчик: «Магутны Божа» можно считать молитвой «за уничтожение жидов и большевиков»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).
Читайте также:
Андрей Муковозчик: «Дальше в запасе – только грохнуть SWIFT и бомбить Бобруйск»
Андрей Муковозчик: кого угодно готов поддерживать нынешний главный чех, только не белорусский народ
Андрей Муковозчик: Анджея Дуду, думаю, пригласим приехать 17 сентября, в День народного единства