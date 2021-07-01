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Андрей Муковозчик: «Магутны Божа» можно считать молитвой «за уничтожение жидов и большевиков»

01 июля 2021 16:17
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик: «Магутны Божа» можно считать молитвой «за уничтожение жидов и большевиков»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Роман Страшко # Наталья Арсеньева # Франц Кушель # Фотофакт

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