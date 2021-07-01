Иностранцы смогут без визы приезжать в Беларусь для вакцинации

Новости Беларуси. Иностранцы смогут посетить Беларусь без визы для вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая возможность предусмотрена указом, который 1 июля подписал Президент.