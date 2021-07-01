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Иностранцы смогут без визы приезжать в Беларусь для вакцинации

01 июля 2021 17:01
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Новости Беларуси. Иностранцы смогут посетить Беларусь без визы для вакцинации от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая возможность предусмотрена указом, который 1 июля подписал Президент.

Иностранцы смогут без визы приезжать в Беларусь для вакцинации-1

Антиковидный безвиз будет доступен гражданам 73 государств начиная с 15 июля. Прививки для зарубежных гостей будут платными, а сделать их они смогут в медучреждениях, одобренных Министерством здравоохранения. Установить порядок сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию, а также посещения ими Беларуси поручено Совету Министров.

Иностранцы смогут без визы приезжать в Беларусь для вакцинации-4

Воспользоваться новой возможностью смогут и те граждане зарубежья, у кого есть право на безвизовый въезд в Беларусь по иным причинам.

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# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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