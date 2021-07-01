Алёна Родовская: санкции – это очень серьёзно. Нам сложно представить голодные бунты, но именно такая цель

Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская рассуждает на тему экономических санкций в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Мне как простой гражданке Беларуси не очень нравится, когда в отношении моей страны вводятся санкции. Я не экономист и скажу по-простому. Санкции – это очень серьезно. Нам сложно представить голодные бунты, но именно такая цель. Ударить побольнее и лишить нашего права жить так, как мы этого хотим. Как это может отразиться на нашей с вами жизни? Вот, предположим, каждый день Василий Петрович идет на завод, где работает в три смены. Он гарант семейного благосостояния. У него хорошая зарплата и он может планировать – например строить жилье, ездить в отпуск и многое другое. И тут он узнает, что его предприятие попало под санкции. Ну попало, а дальше что? Он привык к тому, что каждый месяц ему платят зарплату и работой обеспечивают. Пока платят.

Алена Родовская:

Как отреагирует любой человек, который не сильно разбирается в тонкостях введенных санкций? Реакция последует, если он потеряет зарплату и работу. В этот момент ему становится очень обидно, ведь прошлым летом он не вышел на протесты и забастовки, потому что ему было что терять. Его труд под защитой государства. А сейчас как объясните? Вот тут заложена скрытая манипуляция. Вы никогда не задавались вопросом, почему в соцсетях стало вдруг привычным хамское поведение? Когда в комментариях тебя поливают грязью, когда мы смотрим видео, где люди бросаются друг на друга, бьют лица и орут матом. Ну, просто в чьем-то понимании, кто вводит эти санкции, рассчитано на то, чтобы мы считывали эти образцы поведения. В голове должно откладываться, что это – нормально. Порядку на предприятиях в Беларуси большинство стран могут только позавидовать. И белорусов учить – только настроение себе портить.

Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем Алена Родовская:

Сейчас ответ за руководством Василия Петровича. Оно должно объяснить: он будет получать зарплату как прежде, только ту продукцию, что делает Василий Петрович, будут продавать не в Европе, а, например, в Азии. Мы гордимся тем, что Беларусь – независимое и суверенное государство. А вы заметили, что именно в этом году по-другому зазвучали эти слова?