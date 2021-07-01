Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России. Президенты двух стран принимают участие в мероприятии в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается укрепление экономического сотрудничества. Потому необходимо и дальше усиленно работать на уровне регионов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, продовольствия.

Это подтверждают и цифры договоренностей в рамках форума: накануне портфель деловой площадки пополнился суммой свыше 70 миллионов долларов. Это соглашения в области нефтехимии, промышленности, строительства, экологии.

Сегодня наша страна поддерживает тесные контакты более с чем 70 регионами России: от Смоленска до Сахалина. Это подчеркнул глава государства. И каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами. Александр Лукашенко встречается с ними лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти факты и сама практика работы Форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно. Главная отличительная черта таких встреч – содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей, партнеров, представителей братских народов. Плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами.

За семь лет подписаны более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на три миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч. Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что VIII Форум прибавит к ним примерно 800 миллионов.

С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях, о чем говорил президент России, введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи.