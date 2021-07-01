Александр Лукашенко: мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете

Сегодня наша страна поддерживает тесные контакты более с чем 70 регионами России – от Смоленска до Сахалина. Это подчеркнул глава государства. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами. Александр Лукашенко встречается с ними лично.

Все это и есть подтверждение тому, что единство – характерная черта белорусов и россиян, в целом двух стран. Общие усилия однозначно помогут справиться с давлением, оказываемым на обе страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается геополитических вызовов, то здесь государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу. Откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности. Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на нашей планете. Однако, к сожалению, там, в коллективном Западе, Вашингтоне, Брюсселе не всегда хотят слушать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 миллионов жизней советских людей.

Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм. Отдельные постсоветские страны уже ощутили это в полной мере на себе, реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось. Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он бы, может быть, и не понадобился, этот прессинг, сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который они начали в августе прошлого года. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского).